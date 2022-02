Polizia: il Questore in visita al Commissariato di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Visita questa mattina 7 febbraio, del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma al Commissariato della Polizia di Stato di via Gramsci. Il Questore ha salutato le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio al Commissariato, portndo loro il saluto del Capo della Polizia Direttore […]

SESTO FIORENTINO – Visita questa mattina 7 febbraio, del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma al Commissariato della Polizia di Stato di via Gramsci.

Il Questore ha salutato le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio al Commissariato, portndo loro il saluto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini.

Dopo aver ringraziato tutti per il lavoro svolto finora e per l’impegno profuso, ha rivolto il suo benvenuto a nuovi quattro vice Ispettori assegnati a Sesto Fiorentino oltre che il suo sincero saluto alla signora Silvana, l’impegata civile in servizio agli uffici amministrativi del Commissariato dal 1991 e che andrà in pensione il prossimo giugno.

Il Questore ha voluto ribadire l’essenzialità dell’ascolto dei cittadini come fondamentale strumento della Polizia per essere vicini ai bisogni delle persone e allo stesso tempo per individuare le criticità del territorio.

Ed ha anche voluto evidenziare come il Commissariato rappresenti il principale presidio di legalità sul territorio contro ogni forma di illiceità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.