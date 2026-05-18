Polizia locale, un altro weekend di controlli: 85 i veicoli fermati

PRATO – Un altro weekend di controlli per la Polizia locale, eseguiti nell’ambito dell’attività di vigilanza del territorio in zone e aree sensibili della città disposta dal Commissario straordinario. Questo fine settimana gli accertamenti, che hanno visto impegnate diverse pattuglie del reparto territoriale e dell’unità cinofila, sono stati svolti anche nelle ore mattutine e pomeridiane. […]

PRATO – Un altro weekend di controlli per la Polizia locale, eseguiti nell’ambito dell’attività di vigilanza del territorio in zone e aree sensibili della città disposta dal Commissario straordinario. Questo fine settimana gli accertamenti, che hanno visto impegnate diverse pattuglie del reparto territoriale e dell’unità cinofila, sono stati svolti anche nelle ore mattutine e pomeridiane. Durante i posti di controllo statici in via Filzi, piazza Mercatale, piazza San Marco, piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto e viale Galilei, sono stati complessivamente fermati 85 veicoli. Sono state elevate in tutto cinque sanzioni, tra cui una ad un conducente che circolava a bordo di un monopattino privo di casco protettivo.

Il comando della Polizia locale di Prato, fra l’altro, è stato tra i più premiati in occasione della seconda edizione della “Giornata della Polizia locale della Toscana” che si è svolta sabato 16 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. Sono stati consegnati alla presenza del Comandante Marco Maccioni i riconoscimenti al nucleo investigativo del Corpo pratese e al motociclista Gianmarco Cervelli che, pur essendo libero dal servizio, è riuscito a sventare una rapina ai danni di una farmacia cittadina. L’onorificenza regionale assegnata al nucleo investigativo e ritirata dall’ufficiale Gianfranco Ferraro è legata all’operazione che nel 2025 ha portato alla luce gravi abusi ai danni di due persone fragili, culminata con l’arresto del responsabile. La scelta della data del 16 maggio richiama il giorno in cui, nel 1975, fu approvata la prima legge regionale che adottò il Gonfalone della Regione Toscana, simbolo identitario legato alla storia e ai valori della comunità toscana. Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato circa 500 operatori provenienti da tutta la Toscana, si è tenuta anche una tavola rotonda dedicata alle più recenti iniziative legislative e alle nuove attività in materia di sicurezza che riguardano gli agenti della Polizia locale.