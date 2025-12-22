Polizia locale, un altro weekend di controlli straordinari fra guida in stato di ebbrezza, senza patente e uso di cocaina

PRATO – Proseguono i controlli straordinari della Polizia locale nel periodo delle festività natalizie. Nella serata di venerdì il Reparto Motociclisti ha effettuato sia controlli “dinamici” nella zona di via Filzi e via Pistoiese, sia controlli statici, con posti di controllo, in viale Vittorio Veneto e in piazza Ciardi. Nell’ambito delle operazioni sono stati controllati oltre 100 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti a controlli etilometrici: diverse le violazioni contestate, dalla guida senza patente, guida con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, alla guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro di patente, segnalazione alla Prefettura per possesso di cocaina e ritiro di patente. Sempre nel corso della serata e su richiesta del 118, le pattuglie sono intervenute in via del Malfante dove un esagitato camminava in mezzo di strada: gli agenti hanno scortato e supportato il personale sanitario per accompagnarlo al pronto soccorso. I controlli straordinari, nei giorni appena trascorsi, hanno ovviamente interessato anche il centro storico cittadino dove, oltre al normale presidio, è stata attenzionata la corsia preferenziale di viale Piave, con servizi appositamente dedicati: sulla corsia preferenziale sono state rilevate 10 infrazioni per transito non autorizzato. Sono stati inoltre organizzati controlli di operatori in borghese per le vie del centro: sono state accertate diverse violazioni, tra cui guida senza casco e circolazione sul marciapiede di monopattini, e sono stati sanzionati alcuni parcheggiatori abusivi in piazza San Francesco.