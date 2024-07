Polizia muncipale, denunciato per guida con una patente straniera falsa

PRATO – Ieri mattina una pattuglia del Reparto motociclisti della Polizia municipale ha eseguito un normale controllo su un’auto nella zona Pratilia, alla cui guida gli agenti hanno identificato un cittadino pakistano di 35 anni, già residente sul territorio comunale ma con pratica di irreperibilità anagrafica in corso. L’uomo ha esibito una patente di guida polacca rilasciata da pochi mesi ma, contemporaneamente, da un controllo incrociato eseguito dagli operatori sulla banca dati della Motorizzazione Civile, in quegli stessi giorni risultava essersi iscritto in Italia agli esami per conseguire la patente di guida italiana, senza però essersi mai presentato al necessario esame di teoria. Insospettiti da questi elementi, gli agenti hanno approfondito il controllo sulla patente polacca sottoponendola ad attento accertamento tecnico a seguito del quale il documento polacco è risultato essere un falso. L’uomo è stato quindi accompagnato al Comando di Piazza Macelli, dove è stato denunciato all’autorità giudiziaria per uso di atto falso – che è stato sequestrato – e rischia ora una pena fino a tre anni di reclusione. L’auto è stata posta sotto fermo per 3 mesi ed all’uomo è stata contestata una sanzione amministrativa da oltre 5 mila euro per guida senza patente.