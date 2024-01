Polizia muncipale, il gruppo sportivo a favore dell’ospedale Meyer

PRATO – L’associazione del Gruppo sportivo ricreativo della Polizia municipale di Prato ha celebrato, nel giorno dedicato a San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, venticinque anni di impegno nel sostenere “Noi per voi”, l’associazione genitori contro leucemie e tumori infantili per l’ospedale pediatrico Meyer. Nella giornata di sabato, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e di altre autorità, durante una serata di gala, sono stati consegnati gli assegni per un totale di 7 mila euro di cui 6 mila raccolti durante la corsa podistica non competitiva e solidale organizzata l’8 dicembre scorso, più 500 euro donati dall’associazione Vigili urbani in pensione ed altri cinquecento euro offerte da persona che desidera rimanere anonima. Il sindaco, che ha consegnato materialmente la donazione ha sottolineato “l’importanza del ruolo di aggregazione del Gruppo sportivo della Polizia municipale, che oltre a creare momenti di incontro e svago per i propri associati non manca di spronare a donare per cause di importanza fondamentale come quella della salute dei più piccoli in particolare. Per l’associazione “Noi per voi” erano presenti Pasquale Tulimiero insieme a ricercatrici e docenti universitari che hanno ricordato l’impegno della loro associazione sia nell’assistenza anche psicologica alle famiglie dei piccoli pazienti, che nella ricerca fondamentale per l’individuazione di cure sempre più efficaci, meno invasive e personalizzate.

Nella mattinata il vescovo, monsignor Giovanni Nerbini, aveva celebrato nell’oratorio di San Sebastiano la messa alla presenza del comandante della Polizia municipale di Prato, molti esponenti del Corpo, il sindaco e e autorità cittadine. San Sebastiano, come ha citato Giovanni Bensi, presidente della Compagnia di San Sebastiano, è ricordato tra le altre corse anche come il santo della luce, perché dal giorno a lui dedicato le giornate cominciano ad allungare, e anticamente i rintocchi delle campane che annunciavano il giorno anticipavano di un quarto d’ora, quelle che avvisavano della sera ritardavano per pari tempo.