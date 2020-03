Polizia municipale: 119 turni di servizio per il progetto di prossimità (2)

SESTO FIORENTINO – Dal 1 ottobre dello scorso anno è iniziato il progetto regionale di Polizia municipale di prossimità. Il Comune ha aderito al bando regionale e questo ha portato ad avere una presenza costante nel quartiere di Quinto Basso. I risultati del progetto sono stati presentati nel corso del report annuale della Polizia municipale dal comandante Paolo Bagnoli e dal sindaco Lorenzo Falchi. Con l’attivazione del progetto, dal 1 ottobre al 31 dicembre sono stati svolti 119 turni di servizio. Gli operatori, dopo aver partecipato ad uno specifico corso di formazione, sono stati dotati di un logo distintivo sulla divisa. Sono stati 4 gli agenti della Polizia municipale articolati in due turni, uno la mattina e unao pomeridiani distribuiti durante l’arco settimanale ad esclusione dei giorni festivi. Nei 119 turni di servizi gli agenti sono entrati in contatto con 205 persone che hanno riferito di problematiche legate al quartiere, mentre 112 sono state le segnalazioni raccolte e poi smistate in altri settori comunali. Il progetto andrà avanti per tre anni. Potrà continuare solo, ha detto il sindaco, se ci saranno sostegni e nuovi bandi su questo preciso progetto.

Tra le attività di rilievo svolte dalla Polizia municipale nel corso del 2019 l’attività di educazione stradale e alla legalità nelle scuole (1400 alunni coinvolti in 91 tra lezioni d’aula e incontri pratici).