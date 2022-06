Polizia municipale Campi Bisenzio: più controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza

CAMPI BISENZIO – Proseguono i servizi, anche in orario serale, da parte della Polizia Municipale di Campi Bisenzio per garantire la sicurezza stradale con la finalità di prevenire incidenti determinati dalla guida in stato di ebbrezza. Durante le prossime settimane saranno attive a rotazione sul territorio varie pattuglie che effettueranno posti di controllo di polizia […]

CAMPI BISENZIO – Proseguono i servizi, anche in orario serale, da parte della Polizia Municipale di Campi Bisenzio per garantire la sicurezza stradale con la finalità di prevenire incidenti determinati dalla guida in stato di ebbrezza. Durante le prossime settimane saranno attive a rotazione sul territorio varie pattuglie che effettueranno posti di controllo di polizia stradale, con il fine di compiere attività mirate al contrasto della guida sotto in stato di ebbrezza. Tale attività è necessaria ed è finalizzata a sensibilizzare gli utenti della strada ad una guida responsabile, in considerazione del ripetersi di incidenti stradali nei quali si consta spesso il superamento dei valori minimi del tasso alcolemico.

Si ricorda a tal proposito che il Codice della strada prevede che non si debba superare la soglia minima di 0,5 g/l di tasso alcolemico, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, penali e accessorie come la sospensione della patente, il sequestro e la confisca del veicolo a seconda del valore rilevato. Per alcune categorie di conducenti (ragazzi fino a 21 anni, neopatentati da meno di tre anni categoria B, categorie professionali di trasporto cose o persone e di veicoli con massa superiore a 3,5 t) vige il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostante alcoliche, il tasso deve essere 0,00 g/l.

Nei due servizi serali effettuati nei giorni di venerdì 13 e venerdì 27 maggio, sono stati fermati e controllati quasi 100 veicoli e i relativi conducenti sono stati tutti sottoposti ad accertamento per la rilevazione del tasso alcolemico. Nel dettaglio sono state accertate 15 violazioni alle norme del Codice della strada, di cui: 3 per violazioni riguardanti i dispositivi ottici mancanti non funzionati, 2 per violazioni inerenti le manovre durante la guida, 5 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 5 per veicoli non sottoposti a revisione obbligatoria per legge. In aggiunta a ciò sono state ritirate due patenti di guida con relativo deferimento all’Autorità Giudiziaria e relative sanzioni accessorie sul veicolo a due conducenti, risultati positivi all’accertamento con etilometro rispettivamente di 1,29 g/l e 2,29 g/l, con l’aggravante e quindi contestualmente aumento di pena, per aver commesso il fatto in orario compreso tra le 22 e le 6.

Le pene previste dal Codice della strada per i due conducenti denunciati vanno fino a 6.000 euro di sanzione, l’arresto fino a 1 anno, la sospensione della patente fino a 2 anni e il relativo sequestro del veicolo finalizzato a confisca. Nel pomeriggio di domenica 29 maggio, inoltre, a seguito di un incidente stradale, è stato denunciato il conducente di uno dei due veicoli coinvolti, anch’esso per guida in stato di ebbrezza, in quanto avente tasso alcolemico di 1,89 g/l. Anche in questo caso è stato disposto il sequestro del veicolo finalizzato a confisca, il ritiro con conseguente sospensione della patente e la denuncia all’Autorità Giudiziaria con l’aggravante di aver causato sinistro stradale.