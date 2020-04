Polizia municipale: controllate 44 persone e multe per chi correva lontano da casa

CALENZANO – Stava facendo jogging lontano alla propria abitazione incurante della normativa che chiede a tutti di restare a casa e, se proprio necessario, uscire solo vicino alla propria abitazione, ma è stato sanzionato dalla Polizia municipale. E’ una delle due sanzioni emesse questa mattina dalla Poliziai muncipale nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa governativa emessa per l’emergenza sanitaria. La seconda sanzione è stata emessa ad una persona in possesso di un’autocertificazione falsa. Nel fine settima la Polizia municipale ha controllato 44 persone e ha elevato una sanzione per un cittadino che era a correre nel parco di Travalle e non era residente in zona. E.A