Polizia municipale, controlli nel centro di Prato: sanzioni e ritiri per guida senza patente, stato di ebbrezza e documenti stranieri non validi

PRATO – La Polizia municipale ha svolto dei controlli straordinari sulla strada nella serata di ieri, giovedì impiegando nella zona del centro città quattro pattuglie e due ispettori del reparto Motociclisti e della U.O. Territoriale Esterna, per svolgere verifiche sia in modalità dinamica, che con dedicati posti di controllo fissi. L’obiettivo dei servizi è contrastare tutti i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale ed il decoro urbano attraverso la presenza degli operatori dotati degli strumenti tecnici in grado di accertare, direttamente su strada, la guida in stato di ebbrezza, la mancanza di assicurazione o della revisione obbligatorie e la genuinità dei documenti di guida. Le zone in cui le pattuglie hanno operato sono quelle intorno al centro città, e cioè la zona del Soccorso, quella tra via Pistoiese e via Filzi e le piazze del centro, San Domenico e Mercatale, oltre alla viabilità di circonvallazione della cinta muraria. Oltre duecento i veicoli controllati.

Nelle mani degli agenti sono finite quattro patenti: due i cui rispettivi titolari sono stati trovati alla guida per avere bevuto troppo e altre due per avere documenti stranieri non validi per la circolazione sul territorio nazionale. Un conducente è stato sorpreso alla guida di un veicolo già sottoposto a sequestro ed utilizzato illegittimamente, un altro guidava nonostante avesse la patente di guida già formalmente ritirata e uno infine che guidava con un veicolo che era già stato sottoposto a fermo amministrativo. Tre sanzioni sono state elevate per la mancanza della revisione obbligatoria e in un caso di questi, in particolare, si è accertato che il conducente circolava nonostante, per una analoga precedente sanzione, il veicolo fosse stato sospeso dalla circolazione in quanto mezzo non sicuro. Infine gli operatori hanno ritirato ad un cittadino cinese una patente di guida ritenuta non genuina, sanzionandolo per guida senza patente.