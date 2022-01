Polizia municipale di Campi Bisenzio: nuova sede, orari e servizi per lo Sportello Front Office

CAMPI BISENZIO – Con l’inizio del nuovo anno, il servizio di informazioni al pubblico garantito dalla Polizia municipale di Campi Bisenzio si è trasferito in piazza Unità d’Italia 5, vicino all’Ufficio Postale centrale di via Milano. Lo sportello “Front Office” è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì […]

CAMPI BISENZIO – Con l’inizio del nuovo anno, il servizio di informazioni al pubblico garantito dalla Polizia municipale di Campi Bisenzio si è trasferito in piazza Unità d’Italia 5, vicino all’Ufficio Postale centrale di via Milano. Lo sportello “Front Office” è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e ogni primo e terzo sabato del mese dalle 9 alle 13. Gli addetti allo sportello forniranno agli utenti tutte le informazioni sulle sanzioni che li riguardano, con particolare riferimento a modalità di pagamento; modalità di presentazione dei ricorsi e altre richieste; modalità di presentazione di documenti e di comunicazione dell’autore della violazione; verifiche sui pagamenti e sulle date di notificazione; consegna o visione agli utenti dei fotogrammi rilevati automaticamente in occasione delle infrazioni contestate (per esempio sistema Autovelox, Ztl o altro ancora); acquisizione/esibizione documenti.

Lo sportello garantisce inoltre, negli orari sopra indicati, un call center per l’assistenza telefonica all’utenza tramite il numero telefonico 0558970943.

Il servizio viene inoltre erogato tramite e-mail, all’indirizzo vcds.campibisenzio@icatributi.it. Gli Uffici della Polizia municipale ricevono su appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0558959469 per presentazione documenti (patente / carta di circolazione / altro) anche richiesti da altri Comandi di Polizia;

– 055 8959206 per l’ufficio oggetti smarriti c/o la Polizia municipale; al link https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14295 tutte le altre informazioni.