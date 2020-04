Polizia municipale, i controlli a Campi nei giorni di Pasqua: 23 sanzioni, c’era anche chi giocava a cricket

CAMPI BISENZIO – Controlli serrati, da parte della Polizia municipale campigiana, nei giorni di Pasqua, da sabato 11 a lunedì 13 aprile. Le pattuglie del corpo, infatti, hanno intensificato la loro attività sulle strade di competenza comunale al fine di accertare gli eventuali comportamenti vietati dai Dpcm e dalle ordinanze regionali e comunali. In particolare nei tre giorni sono state controllate 174 autocertificazioni ed effettuati 10 controlli ad esercizi commerciali, 23 le violazioni al decreto legge 19 del 25 marzo, che potrebbero aumentare a seguito dei controlli effettuati d’ufficio sulle dichiarazioni rilasciate. Nello specifico sono stati sanzionati: quattro persone intente a giocare a cricket in un parco comunale nei pressi della Rocca, una residente a Campi Bisenzio fermato nei pressi del confine con il Comune di Calenzano, diretto ad acquistare tabacco lontano dalla propria abitazione, una persona, proveniente da Firenze, fermato in via San Quirico, nei pressi del Centro Commerciale I Gigli, che non ha saputo fornire motivazioni valide per la sua presenza sul territorio campigiano, una persona che, nella giornata di pasquetta, allontanandosi dalla propria abitazione ha dichiarato di essere indirizzato a fare la spesa, nonostante per ordinanza regionale gli esercizi commerciali fossero chiusi, due persone sorprese a fare un pic-nic in un parco pubblico lontani dalla propria abitazione. Le altre violazioni accertate hanno interessato il divieto di assembramento e presenza nei parchi pubblici e il divieto di allontanamento della propria abitazione per motivi non previsti dalla legge. Il pattugliamento del territorio è stato effettuato in accordo con il Nucleo Radiomobile di Signa e la Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio, dividendo le zone del Comune in più parti e consentendo un controllo capillare del territorio sia nelle vie principali che nelle vie secondarie, oltre che sugli argini del Bisenzio. “Vorrei ringraziare il personale del Corpo di Polizia municipale – ha dichiarato il comandante Francesco Frutti – e il personale dell’Arma dei Carabinieri per l’ottimo lavoro svolto durante queste giornate di festa che hanno permesso di evitare o quanto meno diminuire gli spostamenti sia all’interno che fuori dal Comune di Campi Bisenzio e garantire la sicurezza di tutta la cittadinanza”.