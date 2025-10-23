News

Polizia municipale: il 29 ottobre chiuso il front-office

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 29 ottobre il front office della Polizia municipale resterà chiuso al pubblico per permettere la partecipazione del persone a un corso di formazione.

