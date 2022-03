Polizia municipale: in aumento gli incidenti, con le telecamere i vigili scoprono un “finto sinistro”

CALENZANO – In aumento lo scorso anno le multe da parte della Polizia municipale ai conducenti delle vetture senza assicurazione o per mancata revisione del veicolo. Il totale dei veicoli segnalati è stato di 497 con un incremento di 178 casi rispetto all’anno precedente (le sanzioni per mancata revisione del veicolo sono sate 365 e […]

I dati sono riportati nel report annuale della Polizia municipale sull’attività del 2021.

Durante i posti di controllo sono state evidenziate 180 violazioni da controlli della velocità (Telelaser) con un incremento di 69 casi rispetto all’anno precedente, una violazione amministrativa e due penali durante i controlli in stato di ebbrezza con l’utilizzo dell’etilometro.

Altre violazioni sono state: 39 per guida senza cinture di sicurezza, 44 per uso del telefono durante la guida, 393 per mancanza di documneti, 323 per soste o manovre irregolari.

In totale sono state 5028 violazioni con un incremento rispetto all’anno precedente di più 1614.

Le violazioni relative al servizio per la pulizia delle strade sono 2073, ben 624 in meno rispetto al 2020.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali nel 2021 quelli rilevati dalla Polizia municipale sono stati 149, 36 in più rispetto all’anno precedente. Quelli con lesioni gravi sono stati 4, quelli con lesioni a persone 61, 68 le persone ferite, 80 i sinistri con solo danni a cose e 2 gli autobus coinvolti in incidenti.

La natura dei sinistri è stata in 23 casi scontri frontali o laterali, 33 tamponamenti, 39 scontri laterali, 7 urti contro un ostacolo, 9 fuoriuscite o sbandamenti e 6 scontri frontali.

In totale le vioalazioni al Codice della Strada nel 2021 sono state 175: 50 per alta velocità, 18 per mancata precedenza su intersezioni, 30 per svolta e cambio di corsia, 8 per posizione sulla strada durante la marcia, 2 per viaggiare contromano, 2 per omessa precedenza ai pedoni, 11 per danneggiamento e 2 per fuga con danni alle cose.

Le strade con maggiori incidenti sono state: via di Prato (26), Strada Provinciale 08 (21), via Vittorio Emanuele (14), via Alighieri (8), via Giusti (9), via del Pratignone (8), via Puccini (3).

Un ruolo importante lo ha avuto il sistema di videosorveglianza del territorio.

Grazie alle telecamere la Polizia Municipale è riuscita a individuare un “finto incidente”: una donna stava effettuando una manovra con la vettura quando un uomo si è “buttato” davanti al veicolo fingendo di essere ferito. Controllando le telecamenre i vigili urbani hanno scoperto la verità sul sinistro.

Nel corso del 2021 è continuata anche l’attività di controlli per l’emergenza Covid. Sono state elevate 12 sanzioni a persone, 1 a titolare di una impresa, 12 le violazioni riscontrate.

Durante il 2021 la Polizia municipale ha effettuato 15 servizi di prossimità nelle frazioni e altri 20 nelle zone del centro abitato. Sono stati elevati 17 verbali sui controlli a mezzi pesanti, ritirate 15 patenti.

Da aprile il corpo di Polizia municipale conterà 18 persone.