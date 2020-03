Polizia municipale: nel 2019 meno incidenti (1)

SESTO FIORENTINO – Lieve calo degli incidenti stradali è stato registrato dalla Polizia municipale nel 2019 rispetto all’anno precedente: lo scorso anno sono stati 301 contro i 343 del 2018, registrando un meno 12,24%. I sinistri con feriti sono stati 218, 4 quelli mortali e 79 quelli con solo danni a cose. I dati emergono dal report annunale della Polizia municipale presentato oggi dal sindaco Lorenzo Falchi e dal comandante della Polizia municipale di Sesto Fiorentino Paolo Bagnoli. A causare gli incidenti, prima di tutto, l’improdenza e la velocità non regolare (95 violazioni accertate), il non rispetto della precedenza (66), l’esecuzione di manovre (30), la distanza di sicurezza (23) e il comportaento dei conducenti verso i pedoni (21), seguiti dalla inosservanza della segnaletica stradale (20), dal sorpasso irregolare (11) e dall posizione dei veicoli sulla carreggiata (9).

Le strade con il maggior numero di incidenti sono state via Lucchese e via del Cantone all’Osmannoro, via Gramsci, via Pasolini.

L’impegno della Polizia municipale non è stato solo legato all’intervento sugli incidenti stradali, ma in particolare di rilevare le violazioni al Codice della Strada: 34.429 sono state le violazioni al Codice della Strada con una flessione del 4,39% rispetto all’anno precedente. In diminuzione gli acceramenti automatici del passaggio con il semaforo rosso e gli accessi abusi alla Ztl. Nel 2019 i passaggi con il rosso semaforico sono stati 11192, il passaggio non consentito nella Ztl 8124, mentre 4956 l’inottemperanza a comunicare i dati della patente e 411 la mancata copertura assicurativa. Ma ci sono anche 83 violazioni per sosta abusiva negli spazi riservati agli invalidi, 389 su attraversamenti pedonali, 2164 per sosta vietata per la pulizia della strada. I controlli della Polizia municipale hanno portato ad individuare 11 violazioni per guida senza patente, 567 per circolazione con veicoli non revisionati, 252 per eccesso di velocità e 81per uso di telefonini durante la guida.

Sono state 91 le violazioni accertate alle norme del regolamento di Polizia urbana: 14 con veicoli all’interno di aree verdi, 25 inosservanza nella manutenzione dei terreni ed edifici, 14 per mancato rispetto nella conduzione di cani, 14 per violazione al regolamento di imposta di soggiorno, 18 per il non corretto smaltimento dei rifiuti.

Una novità del 2019, molto apprezzata dai cittadini, è stato il portale dell’Ufficio Front Office, in modalità web J-City-Gov dove era possibile ricercare la multa (con il download dei video e delle immagini per le violazioni relative alla Ztl e al rosso semaforico, oltre al pagamento online delle multe). Il servizio multe ha avuto 8797 accessi, la comunicazione punti patente 1191 accessi.

Le notizie di reato sono state 87 tra queste 23 relative al Codice della Strada (di cui 3 per guida in stato di ebbrezza), altre 38 per lesioni personali stradali gravi o gravissime, 4 per omicidio stradale, 9 in materia ambientale. Le persone segnalate all’autorità giudiaria sono state 89 note e 7 ignote, 15 i veicoli recuperati proventi di furto e 14 i sequestri penali.

Sono stati 452 i servizi di prossimità svolti. Durante i servizi i prossimità sono stati contattati 2636 cittadini ed effettuate 251 perlustrazioni di giardini e arre verdi durante le quali sono stati controllati 25 conduttori di cani; 24 sono stati i controlli per evasione scolastica e 5 le mediazioni di conflitto.