Polizia municipale: orario ridotto del front office il 12 settembre

SESTO FIORENTINO – Per permettere la partecipazione del personale a un corso di formazione, domani, venerdì 12 settembre, il front office della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino aprirà al pubblico alle 12.

