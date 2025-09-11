Polizia municipale: orario ridotto del front office il 12 settembre

LASTRA A SIGNA – “E’ un progetto a cui tenevamo molto e che oggi finalmente si è concretizzato”: non ha nascosto la propria soddisfazione il sindaco Emanuele Caporaso nel presentare il corso di basket denominato appunto “Baskin” e nato dall’unione di due parole, basket e inclusione. Ma, al di là di quella che è la […]
SIGNA – Ha partecipato anche la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa al Giubileo delle bande musicali, promosso dall’Ambima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome), svoltosi sabato a Roma. In accordo infatti con il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, l’associazione ha stilato un ricco calendario di […]
SESTO FIORENTINO – Per festeggiare la riapertura della Lucciola completamente rinnovata, sono previste due giornate di eventi sabato 20 e domenica 21 settembre. Le due giornate saranno anche l’occasione per presentare gli eventi programmati dall’associazione Zera capofila del gruppo a cui è affidata la gestione. Il taglio del nastro è previsto la mattina di sabato 20 […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]