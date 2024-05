Polizia municipale, riprende il servizio di pattugliamento delle piste ciclabili in bici e monopattino

PRATO – Con l’arrivo della bella stagione il Reparto Territoriale Centro della Polizia Municipale riprende il servizio di controllo delle vie del centro storico e delle piste ciclabili con pattuglie in bici e monopattini. Il servizio risponde innanzitutto all’esigenza di arrivare prima, rispetto al servizio appiedato, sugli interventi e nello stesso tempo risponde all’esigenza, sempre più avvertita dalla cittadinanza, di controllare e sorvegliare le piste ciclabili intorno al centro storico. La bicicletta è un mezzo ottimale per coprire un territorio più vasto e nello stesso tempo rende gli agenti più visibili, funzionando quindi anche come deterrente. In linea e in congruenza con le politiche di sostenibilità della pubblica amministrazione, il servizio risulta di notevole gradimento da parte dei tanti fruitori delle ciclabili. Da evidenziare come il Comando di piazza Macelli sia stato uno dei primi in Italia ad istituire le pattuglie in monopattino, anche per contrastare l’uso scorretto di tale mezzo. Le pattuglie in bici e monopattini hanno inoltre svolto e garantito in ogni periodo anche la scorta a tutte le manifestazioni di Bicinprato. Gli agenti impegnati in questo tipo di attività sono sempre e comunque supportati anche da una pattuglia in macchina pronta ad intervenire in caso di bisogno.