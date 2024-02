Polizia municipale, ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza

PRATO – Nella notte tra venerdì e sabato la Polizia municipale ha intensificato i controlli mirati alla prevenzione dell’abuso delle sostanze alcoliche mentre si è alla guida dei veicoli che ancora oggi è causa di numerosi incidenti stradali. Tre pattuglie del Reparto Motociclistico sono state impegnate dalla mezzanotte di venerdì e per tutta la nottata sul fronte della sicurezza della circolazione stradale verificando i conducenti con gli strumenti dei precursori alcolemici e dell’etilometro omologato ad eseguire l’alcol test. Gli agenti hanno eseguito le verifiche sia con posti di controllo che in modalità dinamica sul territorio comunale, soffermandosi in particolare nella zona del Macrolotto Zero, della circonvallazione della città, del Soccorso e di via Roncioni, fermando circa 50 conducenti di cuiquattro sono risultati positivi al controllo del “palloncino”.

Tutti si sono visti ritirare le rispettive patenti di guida ai fini della sospensione. Le patenti infatti, come previsto dal Codice della Strada, saranno inviate alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione che può arrivare fino a due anni e per la revisione della patente che comporta l’obbligo per il conducente di presentarsi presso la Commissione Medica Provinciale per l’idoneità dei requisiti psicofisici. In particolare due conducenti avevano un tasso alcolemico presente nel sangue di fascia massima rispetto alla previsione di legge e per loro, oltre il ritiro della patente, è partita anche la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica. Oltre ai controlli in materia di alcol, un conducente è stato sanzionato perché guidava senza essere titolare di patente di guida e ben tre veicoli sono stati sequestrati ai fini della confisca, in un caso perchè il conducente circolava con un veicolo già sospeso formalmente dalla circolazione e negli altri due perchè i conducenti circolavano con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, tutte situazioni nelle quali il veicolo non avrebbe potuto essere utilizzato.