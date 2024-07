Polizia municipale, ritirate sei patenti durante i controlli notturni

PRATO – La notte appena trascorsa la Polizia municipale ha messo in campo mirati controlli finalizzati alla prevenzione dell’abuso delle sostanze alcoliche durante la guida dei veicoli ed al rispetto delle altre norme del Codice della strada inerenti la sicurezza stradale. Quattro le pattuglie impegnate che hanno svolto i loro controlli durante la nottata utilizzando, per le verifiche alcolemiche, gli strumenti a disposizione dei precursori e dell’etilometro omologato, unico strumento legale per l’esecuzione dell’alcol-test. Gli agenti hanno svolto verifiche sia in modalità dinamica, che con posti di controllo che sono stati organizzati in centro e cioè in via Pomeria, in piazza san Marco, in via Viale Galileo Galilei ed in via Filzi e nella zone periferiche del Macrolotto industriale, di via Pistoiese e di San Paolo.

Almeno duecento i conducenti che sono controllati dagli agenti e cinque le patenti che sono state ritirate per accertate violazioni della normativa sull’alcol. In particolare quattro conducenti sono risultati in stato di ebbrezza alcolica (uno nella più grave fascia “penale” e tre nella fascia “amministrativa”), mente uno si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. A tutti i trasgressori, quattro uomini stranieri ed una donna italiana, sono state ritirate le rispettive patenti di guida e per due di loro è anche scattata la denuncia alla Autorità Giudiziaria. Come previsto dal Codice della strada, le patenti saranno inviate alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione che, a seconda dei casi, può variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni. Oltre ai controlli in materia di alcol, un conducente è stato sanzionato perché guidava senza essere titolare di patente di guida, due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca in quanto i conducenti circolavano senza assicurazione obbligatoria RCA, tre sono stati sanzionati per mancanza della revisione obbligatoria e, infine, un giovane neo-patentato è stato sorpreso alla guida di una potente autovettura e sanzionato con il ritiro della patente ai fini della sospensione da due ad otto mesi.