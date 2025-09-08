Polizia municipale: scoperto all’Osmannoro “ristorante” abusivo

SESTO FIORENTINO – Aveva ricreato una sorta di “ristorante” all’interno di un’area privata nella zona dell’Osmannoro, ma l’attività non era corretta secondo le normative. A scoprirlo la Polizia municipale di Sesto Fiorentino durante alcune attività di controllo. Gli agenti della Polizia municipale hanno così sorpreso il titolare di una attività di ristorazione ambulante mentre svolgeva somministrazione […]

SESTO FIORENTINO – Aveva ricreato una sorta di “ristorante” all’interno di un’area privata nella zona dell’Osmannoro, ma l’attività non era corretta secondo le normative. A scoprirlo la Polizia municipale di Sesto Fiorentino durante alcune attività di controllo. Gli agenti della Polizia municipale hanno così sorpreso il titolare di una attività di ristorazione ambulante mentre svolgeva somministrazione di alimenti e bevande in modalità fissa all’interno di un’area privata nella zona dell’Osmannoro, dove aveva creato, in uno spazio accessibile da un passo carrabile, una sorta di “ristorante”.

Gli agenti hanno contestato la difformità delle modalità di esercizio rispetto alle autorizzazioni rilasciate all’azienda e l’assenza appropriati titoli sanitari. Oltre all’intimazione della sospensione dell’attività, il titolare si è visto comminare sanzioni per 8000 euro. Nell’ambito della stessa serie di controlli gli agenti hanno individuato anche un baracchino che sostava senza averne titolo su area pubblica. In questo caso è scattata la sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico.