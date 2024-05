Polizia municipale, sequestrati biciclette e monopattini

PRATO – Quattro biciclette sequestrate e confiscate e tre monopattini: è questo il bilancio dei controlli effettuati dal reprato territoriale Centro della la Polizia municipale, a seguito di una serie di controlli delle pattuglie in bicicletta e monopattino nella parte antica della città e sulle piste ciclabili. I controlli diretti a contrastare comportamenti pericolosi, per sè o altre persone, hanno portato a diverse sanzioni per circolazione contromano, trasporto di persone, circolazione sui marciapiedi, minori senza caschetto protettivo. In più si è giunti al sequestro e alla confisca di quattro biciclette e tre monopattini risultati non omologati o irregolari. La Polizia municipale ricorda che le biciclette elettriche con acceleratore, quando superano i 6 km/h senza pedalare, vengono equiparate dal codice della strada ai ciclomotori: per circolare hanno bisogno di immatricolazione, targa, copertura assicurativa, patente di guida. Stesso discorso per i monopattini elettrici che, se dotati di sedile, seguono lo stesso regime giuridico.