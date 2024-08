Polizia municipale, sequestri e sanzioni in un minimarket

PRATO – Vendeva bevande alcoliche, bigiotteria, prodotti tessili e per capelli senza licenza il minimarket di via Ferrucci ispezionato ieri dalla Polizia municipale. Molte le violazioni in materia commerciale riscontrate nell’esercizio di vicinato per il commercio di alimenti e bevande, gestito da una cittadina di etnia africana di circa 40 anni. Gli agenti, durante il controllo hanno accertato la presenza di articoli esposti per la vendita di tipo non alimentare – quindi non compresi nel titolo amministrativo presentato in Comune dalla titolare – quali bigiotteria, articoli per la cura dei capelli, prodotti tessili e altro. In particolare era accertato che gli articoli di bigiotteria erano privi di etichettatura sulla produzione e la composizione. Nel negozio erano inoltre in vendita alcolici senza la necessaria licenza fiscale dai Monopoli di Stato. Infine gli agenti hanno rilevato che venivano utilizzati sacchetti di plastica non conformi alla normativa europea che ne limita la proliferazione per ragioni di prevenzione dell’inquinamento ambientale. La titolare è stata quindi sanzionata per un importo complessivo di circa 12.000 euro, con sequestro di 73 pezzi di bigiotteria irregolare e circa 15 kg di buste di plastica vietate.