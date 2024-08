Polizia municipale, serata di controlli per la sicurezza stradale

PRATO – Serata di controlli, quella appena trascorsa, con tre pattuglie della Polizia municipale impegnate sul territorio comunale, sia nei posti di controllo fissi che lungo le strade, con l’obiettivo soprattutto di prevenire l’abuso di alcol alla guida, ma anche di contrastare tutti quei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale. Le pattuglie sono state impegnate sia nella zona del centro città, con particolare attenzione a viale Galilei ed alle aree limitrofe al centro storico, che nelle zone più periferiche come San Giusto, Vergaio e tangenziali. Oltre cinquanta i conducenti che sono stati controllati con l’alcol-test e per uno di essi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per l’alto tasso alcolemico riscontrato, risultato più del doppio della soglia consentita. Immediato anche il ritiro della patente di guida dell’uomo, di nazionalità marocchina, trovato inoltre in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, per cui è stata fatta la segnalazione alla Prefettura. Durante i controlli sono stati sequestrati quattro veicoli, di cui due senza revisione obbligatoria e gli altri due senza assicurazione. A questi si sono aggiunte varie sanzioni per diverse violazioni della segnaletica stradale. Inoltre, è stata rintracciata una persona anziana di circa ottant’anni di cui in giornata era stata denunciata la scomparsa dalla famiglia. Gli agenti durante il pattugliamento hanno riconosciuto l’uomo dal suo abbigliamento, in base alla descrizione fornita, e lo hanno riaccompagnato a casa dai suoi familiari. In ultimo le pattuglie sono intervenute insieme ai Carabinieri in via dell’Ippodromo per la segnalazione di una persona in stato di agitazione, facendo giungere sul posto anche un’autoambulanza del 118 per calmare l’uomo, che è stato condotto presso il Pronto soccorso.