Polizia municipale signese: gli orari di pronto intervento per il periodo estivo

SIGNA – L’unione fa la forza. In questo caso per aiutare chi sta vivendo un momento di difficoltà, come spiega il comandante della Polizia municipale signese, Fabio Caciolli. “A dimostrazione che il coordinamento dei comandanti delle Polizie municipali della provincia di Firenze funziona, non solo per consultarsi e per coordinarsi, ma anche in caso di solidarietà […]