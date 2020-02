Polizia municipale signese: sulle sanzioni adesso si sa tutto on line

SIGNA – È on line il nuovo portale della Polizia Municipale di Signa (nella foto il comandante Fabio Caciolli) dedicato alle sanzioni e raggiungibile all’indirizzo https://signa.comune-online.it/web/polizia-locale/

“Chi riceve un verbale dalla Polizia municipale per violazione al Codice della strada – spiega – può ricercare la sanzione e, in riferimento a questa, può visualizzare le immagini, consultare il dettaglio della stessa, pagare on line, anche dall’estero, per le sanzioni ricevute fuori dai confini italiani, verificare il riepilogo dei pagamenti (anche con esito negativo), controllare le ricevute della notificazione, consultare le istruzioni per la trasmissione dei dati del conducente e scaricare la documentazione allegata. Ogni sanzione avrà stampato un QrCode personalizzato che indirizzerà direttamente alla stessa e ai suoi allegati”. Il portale si può raggiungere anche tramite il seguente QrCode.