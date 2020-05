Polizia municipale. Smaltimento illecito di rifiuti: denunciate due persone

SESTO FIORENTINO – Due persone sono state denunciate dalla Polizia municipale per per gestione non autorizzata di rifiuti. Si tratta di B.R. di 39 anni e F.M. di 55, fermati ieri pomeriggio, giovedì 14 maggio, in via dell’Osmannoro mentre trasportavano circa 7 quintali materiale prelevato da un veicolo bruciato a bordo a bordo di un camion. I controlli effettuati dagli agenti hanno fatto emergere irregolarità che hanno portato alla denuncia e al sequestro del mezzo.

Una volta in deposito è stato richiesto l’intervento di Arpat per determinare l’eventuale pericolosità dei rifiuti e avviarli alle corrette procedure di smaltimento.