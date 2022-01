Polizia municipale, tutto le auto sono “cardioprotette”: presentati tre nuovi defibrillatori

SIGNA – Quelle presentate stamani, come ribadito dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi, sono “altre tre tessere di un mosaico che si sta completando”. E che nei prossimi mesi, grazie alla stretta collaborazione fra amministrazione comunale, Polizia municipale e Pubblica Assistenza di Signa, dovrebbe vederne aggiungere delle altre. Per un “mosaico”, come quello della sicurezza, […]

SIGNA – Quelle presentate stamani, come ribadito dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi, sono “altre tre tessere di un mosaico che si sta completando”. E che nei prossimi mesi, grazie alla stretta collaborazione fra amministrazione comunale, Polizia municipale e Pubblica Assistenza di Signa, dovrebbe vederne aggiungere delle altre. Per un “mosaico”, come quello della sicurezza, di primaria importanza per la cittadinanza. Nell’ambito infatti del progetto “DAE – Signa ci sta a cuore” promosso proprio dalla Pubblica Assistenza di Signa, sono stati collocati sulle auto della Polizia Municipale tre nuovi defibrillatori semi-automatici per interventi di rianimazione. Si incrementano, quindi, i dispositivi salvavita a servizio della comunità di Signa: 10 in tutto quelli presenti sul territorio, di cui uno presso il palazzo comunale e tre sulle auto del Comando dei vigili”. Lavoriamo da tempo sulla costruzione di una rete sul territorio che, attraverso l’installazione di nuovi dispositivi di emergenza in luoghi strategici, possa garantire una sempre maggiore sicurezza e la possibilità di un rapido intervento di soccorso, – ha aggiunto il sindaco Fossi – oggi facciamo un ulteriore passo in questa direzione installando due nuovi defibrillatori semi-automatici sulle vetture della Polizia Municipale di Signa arrivando così a coprire tutte le macchine che usano per i loro servizi”.

“Una collaborazione con la Pubblica Assistenza di Signa che va avanti da diversi anni,- ha detto il comandante della Polizia Municipale Fabio Caciolli – grazie all’unione delle nostre forze, abbiamo costruito un sistema fatto di attrezzature ma soprattutto di conoscenza e preparazione che mettiamo a servizio di tutta la comunità. Tutti i vigili del Comando di Signa, infatti, hanno aderito a questo progetto con convinzione ed entusiasmo – 9 vigili su 11 sono infatti abilitati al soccorso – e hanno raggiunto un livello di consapevolezza che ci permette di intervenire rapidamente in caso di necessità. Ringrazio davvero la Pubblica Assistenza di Signa che ci garantisce un supporto in termini di formazione ma anche di manutenzione, revisione e controllo delle apparecchiature”.

“Sono davvero contento di poter oggi annunciare un primato, ossia quello raggiunto dal Comune di Signa che ha cardioprotetto tutte le vetture della Polizia Municipale, – ha detto il presidente della Pubblica Assistenza di Signa Matteo Carrai – la collaborazione con il Comune ci sta portando a raggiungere obiettivi importanti in termini di sicurezza e soccorso. Abbiamo già in programma di aggiungere nuove postazioni pubbliche DAE, stiamo valutando i luoghi più adeguati alla loro collocazione. I dispositivi devono infatti essere posizionati in luoghi strategici del territorio, spazi vissuti e di facile raggiungimento. Da qui anche la scelta di collocarne alcuni sulle macchine della Polizia Municipale. L’obiettivo è allargare ancora la rete di apparecchiature salvavita e continuare con l’attività di formazione affinché sempre più persone siano capaci di utilizzare strumenti importanti come i DAE”.