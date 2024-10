Polizia municipale: una settimana di controlli straordinari lungo le strade e le attività nel Macrolotto Zero 

PRATO – Giro di vite della Polizia municipale nella zona del Macrolotto Zero. Via Pistoiese, via Filzi e in generale tutta la viabilità del quartiere sono state oggetto di un piano straordinario di controlli che ha visto in campo i reparti motociclisti e territoriale centro e la squadra della commerciale di piazza Macelli. Gli agenti […]

PRATO – Giro di vite della Polizia municipale nella zona del Macrolotto Zero. Via Pistoiese, via Filzi e in generale tutta la viabilità del quartiere sono state oggetto di un piano straordinario di controlli che ha visto in campo i reparti motociclisti e territoriale centro e la squadra della commerciale di piazza Macelli. Gli agenti si sono alternati nelle verifiche alla viabilità e agli esercizi commerciali per un totale di oltre tremila veicoli e circa venti esercizi commerciali della zona controllati. Numerose le irregolarità rilevate in materia di circolazione stradale, specialmente sotto il profilo della sicurezza dei pedoni. Le sanzioni infatti hanno punito la circolazione contromano con biciclette e monopattini (10 sanzioni), l’uso del telefonino durante la guida (3 sanzioni) e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (7 sanzioni).

Sono state ritirate due patenti di guida e posti sotto sequestro o fermo amministrativo 5 veicoli, a cui si aggiunge il recupero di un’autovettura oggetto di pignoramento che poi è stata consegnata all’Istituto Vendite giudiziarie; 17 le sanzioni elevate per circolazione con veicolo non sottoposto alla revisione obbligatoria. Sul fronte del rispetto della normativa commerciale e dell’igiene e salubrità nei luoghi di lavoro, è stata controllata una decina di attività. Le infrazioni amministrative riguardano il mancato rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici, la mancata titolarità di licenza per la vendita di alcolici e l’assenza di esposizione obbligatoria del prezzo dei prodotti in vendita.