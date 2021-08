Polizia. Nella notte fermate due persone in possesso di strumenti per lo scasso

SESTO FIORENTINO – Passeggiavano in bicicletta alle 3 di notte in via Pozzi con cacciaviti e oggetti per lo scasso quando i quattro georgiani di età compresa tra i 20 e i 40 anni sono stati fermati dalla volante del Commissariato si Sesto Fiorentino. Durante il controllo della Polizia due delle persone fermate sono state […]

SESTO FIORENTINO – Passeggiavano in bicicletta alle 3 di notte in via Pozzi con cacciaviti e oggetti per lo scasso quando i quattro georgiani di età compresa tra i 20 e i 40 anni sono stati fermati dalla volante del Commissariato si Sesto Fiorentino. Durante il controllo della Polizia due delle persone fermate sono state trovate rispettivamente in possesso di un grosso cacciavite e di una lastra di plastica artigianale del tipo di quelle notoriamente utilizzate per forzare le porte delle abitazioni chiusure senza mandate. Oltre al fermo per identificazione per i due è scattata la denuncia per il possesso di strumenti atti allo scasso.