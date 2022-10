Polizia: nelle ultime 48 ore gli agenti hanno identificato oltre 200 persone

CAMPI BISENZIO – Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha intensificato i controlli anche nelle periferie cittadine: durante l’attività, che negli ultimi due giorni si è concentrata soprattutto tra Novoli e Rifredi, in 48 ore sono state identificate quasi 200 persone ed effettuate verifiche su oltre 60 veicoli in transito. 9 sono invece i […]

9 sono invece i cittadini stranieri rintracciati e sottoposti a fermo per identificazione e denunciati a vario titolo per diversi reati, soprattutto nell’ambito di violazioni degli obblighi sul soggiorno. Ieri sera la Polizia di Stato ha fermato anche un senza fissa dimora che girava nei pressi di piazza Dalmazia con in tasca un piccolo ma inspiegabile tesoretto di quasi 2000 euro in contanti. Addosso aveva anche 3 dosi di cocaina e un paio di involucri più sostanziosi di hashish: è quanto scoperto intorno alla mezzanotte da una volante della Questura, mentre stava pattugliando la zona nella prima periferia Nord della città. Il protagonista della vicenda, un sedicente cittadino tunisino di 35 anni stava passando in bicicletta vicino ai binari della tramvia di via Vittorio Emanuele, quando ha attirato l’attenzione degli agenti: appena l’equipaggio della pantera ha incrociato lo sguardo con il sospetto, quest’ultimo ha allungato il passo o meglio la pedalata, cercando di cambiare repentinamente direzione.

Ma naturalmente niente da fare per lui: l’uomo è stato immediatamente raggiunto e bloccato. Al momento gli agenti non escludono che il denaro rinvenuto e sequestrato possa essere il frutto di una probabile e alquanto fiorente attività di spaccio di droga. Lo stupefacente che aveva in tasca, peraltro di due diverse tipologie, poteva essere verosimilmente destinato a diversi generi di clientela, alcuni che prediligano droghe leggere, altri quelle pesanti o addirittura entrambe.

Il cittadino straniero, incensurato, è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti la Questura ha già avviato le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

I controlli continuano anche in centro, dove sempre nella giornata di ieri le volanti hanno fermato un altro cittadino tunisino, questa volta di 49 anni, trovato con uno smartphone di sospetta provenienza furtiva e uno zaino rubato invece in mattinata ad una ragazza che stava facendo colazione in un bar in via Nazionale. L’uomo, rintracciato durante un controllo nei pressi della Stazione di Santa Maria Novella, è finito in via Zara dove è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato, al momento, per ricettazione.

In mattinata la Polizia di Stato ha infine sorpreso alle Cascine (dove solo ieri le unità cinofile hanno sequestrato una cinquantina di grammi di hashish), un 32enne di origine senegalese con addosso una carta di credito rubata e alcuni grammi di hashish. Finito anche lui in Questura, ha concluso la giornata con una denuncia per ricettazione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti.