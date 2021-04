Polizia, spacciatore denunciato a Campi: le scarpe erano il “deposito” per droga e soldi

FIRENZE/CAMPI BISENZIO – Giorni di intenso lavoro per gli agenti della Polizia di Stato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. A Firenze hanno arrestato uno spacciatore marocchino di 28 anni. Il giovane è stato avvicinato dalla volante per un controllo in via Ponte alle Mosse, ma alla vista degli agenti ha cominciato a correre verso piazza Puccini seminando per terra 8 dosi di cocaina, contenute in un unico involucro. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato il fuggitivo con in tasca un migliaio di euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, invece, a Campi Bisenzio gli agenti del Commissariato di Rifredi hanno denunciato un pusher marocchino di 32 anni sorpreso “all’opera” all’interno dei giardini in via XXV aprile. I poliziotti lo hanno fermato dopo che aveva venduto mezzo grammo di coca in cambio di 30 euro a un coetaneo fiorentino, quest’ultimo segnalato come persona che assumeva sostanze stupefacenti. Il cittadino marocchino aveva nascosto addosso altre due dosi di cocaina e qualche centinaio di euro in contanti: in particolare utilizzava la scarpa destra come deposito per il denaro e il calzino sinistro per le dosi di cocaina.