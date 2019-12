Polizia stradale, il bilancio del fine settimana: ritirate 21 patenti, un testacoda sulla Fi-Pi-Li

CAMPI BISENZIO – Ventuno patenti ritirate e 1.588 i punti tolti. Questo il bilancio dell’attività svolta nel fine settimana, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, dal Compartimento Polizia Stradale della Toscana e finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione lungo le principali arterie della regione su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato. Particolare attenzione è stata rivolta al monitoraggio dei Tir e dei bus di linea a lunga percorrenza: le 227 pattuglie schierate e supportate dagli elicotteri dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato, hanno accertato 687 infrazioni, di cui 75 elevate ai conducenti di mezzi pesanti, procedendo a ritirare 21 patenti e a togliere 1.588 punti. I controlli hanno interessato 1.269 persone, con 77 trovati senza cinture allacciate e 13 alla guida con il telefonino in mano, nonché 1.152 veicoli, di cui 37 senza revisione. Sulla Fi-Pi-Li, inoltre, sabato sera, la Sezione di Firenze ha denunciato un cinese di 28 anni, finito con la sua auto in testacoda all’altezza di Ginestra Fiorentina, direzione mare. L’uomo, residente a Campi Bisenzio, è stato soccorso per tempo da una pattuglia del Distaccamento di Empoli, che gli ha evitato di essere travolto dai veicoli in arrivo. Anche lui aveva bevuto, tant’è che nel suo sangue c’era un tasso di alcool di 1,7 g/l e, perciò, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La Polstrada ha ritirato la patente e sequestrato il veicolo.