Polizia sulla tramvia: da ottobre a oggi quasi duemila persone identificate, nove le denunce, un arresto

FIRENZE – Non si fermano i controlli della Polizia di Stato sulle linee T1 e T2 della tramvia avviati a ottobre. E, si legge in una nota della Questura, “nell’ottica di garantire un servizio sempre più aderente alle esigenze di prevenzione e contrasto ed elevare gli standard di sicurezza, il nucleo Pol-Tramvia della Polizia di […]

FIRENZE – Non si fermano i controlli della Polizia di Stato sulle linee T1 e T2 della tramvia avviati a ottobre. E, si legge in una nota della Questura, “nell’ottica di garantire un servizio sempre più aderente alle esigenze di prevenzione e contrasto ed elevare gli standard di sicurezza, il nucleo Pol-Tramvia della Polizia di Stato di Firenze è stato collocato all’interno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ufficio istituzionalmente deputato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati”. Il personale scelto per tale servizio, quindi, sarà dedicato esclusivamente a svolgerà le sue attività a bordo dei tram procedendo all’identificazione e al controllo delle persone ritenute sospette. In questo avrà il supporto di aliquote dei Commissariati cittadini e della Divisione Anticrimine della Questura. Anche la Squadra Mobile, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgerà una serie di specifici servizi con personale in borghese nei pressi delle fermate e a bordo dei tram.

Questi i risultati del lavoro svolto dal nucleo Pol-Tranvia dall’11 ottobre 2024 a oggi: 1.808 persone identificate, un arresto per furto, nove denunce per vari reati, tra cui furto, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, violazione delle norme sugli stupefacenti, nove ordini di allontanamento emessi ai sensi del provvedimento ex articolo 2 T.U.L.P.S.. A tali dati vanno aggiunti un arresto effettuato dalla Squadra Mobile a carico di una persona sorpresa con 95 grammi di hashish. Squadra Mobile che ha denunciato anche tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, al fine di assicurare maggiori livelli di sicurezza per il personale in servizio a bordo dei tram, oltre agli specifici servizi svolti dalla Pol-Tramvia, la Prefettura di Firenze ha già calendarizzato uno specifico Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale saranno inviati a partecipare, oltre alle forze dell’ordine, il Comune di Firenze e la società di gestione della tramvia, Gest. “L’occasione – aggiungono dalla Questura – sarà importante per approfondire specifiche tematiche e discutere di sicurezza dei lavoratori addetti alle linee T1 e T2, oltre che predisporre un condiviso piano di intervento operativo in merito”.

“La tramvia di Firenze, con le sue linee T1 e T2, – ha detto il questore, Fausto Lamparelli – rappresenta un’importante progettualità e risorsa per la comunità fiorentina, sia in termini di mobilità che di sostenibilità ambientale. Circa 40 milioni i passeggeri che lo scorso anno hanno usufruito del servizio. In tale ottica la Polizia di Stato, che già dallo scorso mese di ottobre svolge specifici servizi di prevenzione e contrasto a bordo dei tram, ha ulteriormente potenziato il proprio lavoro, implementando ulteriormente il personale addetto alle attività di controllo alle fermate e a bordo”.