Polizia. Un uomo di 44 anni finisce in manette per detenzione di droga

SESTO FIORENTINO – Un marocchino di 44 anni è finisto in manette per detenzione di droga. Il fatto è accaduto a Sesto Fiorentino ieri durante i controlli messi in atto dalla Polizia, di contrasto agli stupefacenti. Nel tardo pomeriggio, nei pressi del parcheggio della stazione di Castello, l’attenzione degli agenti della volante del Commissariato di […]

SESTO FIORENTINO – Un marocchino di 44 anni è finisto in manette per detenzione di droga. Il fatto è accaduto a Sesto Fiorentino ieri durante i controlli messi in atto dalla Polizia, di contrasto agli stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio, nei pressi del parcheggio della stazione di Castello, l’attenzione degli agenti della volante del Commissariato di Sesto Fiorentino è stata attirata da due uomini, entrambi già noti alle Forze di Polizia, che si stavano scambiando qualcosa e che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga prendendo direzioni opposte.

Durante la corsa uno dei cittadini stranieri ha lanciato a terra 3 piccole palline: i poliziotti le hanno recuperate dalla strada, scoprendo che contenevano al loro interno cocaina; subito dopo, in via Sestese, hanno fermato anche il fuggitivo, arrestandolo per detenzione ai fini di spaccio.

Nella sala da pranzo di un 44enne fiorentino, nella sua abitazione a Novoli, gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno invece scoperto una cosiddetta “grow box” con all’interno 4 piantine di marijuana. La “grow box” è generalmente uno spazio chiuso e delimitato che, come una sorta di serra, permette la coltivazione in casa, ricreando completamente l’ambiente naturale per le piante. Oltre alle piantine e alla “grow box”, con tanto di ventilatore interno, riflettore della luce e filtro per la purificazione dell’aria, la Squadra Mobile ha rinvenuto e sequestrato nell’appartamento anche una piccola dose di cocaina e due bilancine di precisione.