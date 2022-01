Polizze assicurative false: la Polizia denuncia un 54enne della provincia di Firenze

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze ha denunciato a piede libero un cittadino italiano di 54 anni, della provincia di Firenze, ritenuto responsabile di avere falsificato e venduto numerose polizze assicurative. Era lo scorso 21 dicembre quando i poliziotti della Stradale, nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura di Firenze, hanno eseguito perquisizioni in due domicili dell’indagato, che da anni operava come “broker assicurativo” indipendente per svariate compagnie assicurative on line e hanno scoperto e sequestrato un vero e proprio banco di lavoro, con tutta l’attrezzatura necessaria per eseguire le contraffazioni.

Come avveniva il falso? Sfruttando il copioso archivio di polizze regolari emesse in passato, con taglierino e righello, l’uomo si sarebbe ingegnato a effettuare dei “collage” di parti di polizze, così da crearne delle “nuove” e venderle a ignari acquirenti. L’indagine era nata dalla denuncia di una delle numerose vittime, che, a seguito di un controllo su strada, aveva scoperto di non essere assicurata benché avesse pagato il premio della polizza.