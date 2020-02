Polo scientifico. La Grassa e Scipioni (Lega) chiedono il ripristino del doppio senso

SESTO FIORENTINO – I consiglieri metropolitani leghisti nel gruppo Centrodestra per il cambiamentoAlessandro Scipioni e Filippo La Grassa chiedono di ripristinare il doppio senso in via Michelacci al Polo di Sesto Fiorentino, “al fine – dicono – di consentire ai ciclisti di poterne liberamente usufruire”. I consiglieri Scipioni e La Grassa sottolineano che se “si vogliono stimolare i ciclisti e cittadini a prendere la bicicletta, allora è doveroso far sì che vi siano le condizioni per le quali possa essere ideale ed agevole l’uso del velocipede. È inutile dire che si sta dalla parte dei ciclisti, se poi non si gettano concretamente le basi per agevolarne la condizione quotidiana. Fin quando il polo scientifico non sarà collegato a Firenze è necessario ripristinare il doppio senso di circolazione per favorire concretamente i ciclisti”.