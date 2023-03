Polstrada, fermato un camionista che trasportava una tonnellata di scarti edili: li voleva rivendere

Arrestato nei giorni scorsi da una pattuglia della Polizia Stradale di Firenze un trentatreenne che nascondeva sotto il sellino della sua moto più di cento grammi di hashish. Il motociclista circolava nel comune fiorentino senza patente, privo di copertura assicurativa e revisione. Quando ha sollevato il sellino per riporre il casco, i poliziotti hanno notato […]

Arrestato nei giorni scorsi da una pattuglia della Polizia Stradale di Firenze un trentatreenne che nascondeva sotto il sellino della sua moto più di cento grammi di hashish. Il motociclista circolava nel comune fiorentino senza patente, privo di copertura assicurativa e revisione. Quando ha sollevato il sellino per riporre il casco, i poliziotti hanno notato la droga nascosta e perciò lo hanno arrestato. La stessa pattuglia due giorni prima aveva fermato, sempre in area fiorentina, un autocarro guidato da un trentanovenne di origine marocchina, che trasportava quasi una tonnellata di rifiuti. Si trattava di macerie da demolizione prelevate in un cantiere edile della zona con l’obiettivo di rivenderli, benché vietato, nel Comune di Signa. Dagli accertamenti svolti risultava la totale mancanza dei documenti necessari, tra cui l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, risultando pertanto un trasporto di rifiuti abusivo. Il veicolo e il materiale sono stati sequestrati e il conducente è stato denunciato.

Sotto controllo anche il fronte della concorrenza sleale del trasporto merci. Soltanto due giorni dopo, infatti, un equipaggio della Stradale di Firenze Nord, che lavora sull’Autostrada del Sole, ha fermato un autotrasportatore cinquantenne che, per sforare verosimilmente i limiti di velocità e delle ore di guida, avrebbe manomesso il cronotachigrafo, la scatola nera del Tir in grado di registrare, appunto, velocità e tempi di guida, per verificare il rispetto delle regole. Detta manomissione comporta inevitabilmente un potenziale pericolo sulla strada; nei suoi confronti è scattata una multa da oltre 1.700 euro e il ritiro immediato della patente di guida.