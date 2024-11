Pomeriggi di poesia alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – La poesia come momento aggregativo oltre che di conoscenza: è con questo obiettivo che dal 16 novembre al 18 gennaio alle 17, per quattro sabati si terrà un ciclo di incontri e letture dedicate alla poesia in programma alla Libreria Rinascita. “La poesia come mi pare. L’emozione delle parole, il colore della lettura” […]

SESTO FIORENTINO – La poesia come momento aggregativo oltre che di conoscenza: è con questo obiettivo che dal 16 novembre al 18 gennaio alle 17, per quattro sabati si terrà un ciclo di incontri e letture dedicate alla poesia in programma alla Libreria Rinascita. “La poesia come mi pare. L’emozione delle parole, il colore della lettura” è questo il titolo dell’evento che vedrà la partecipazione di alcune attrici e cantanti.

Il primo appuntamento è il 16 novembre con Chiara Riondino che leggerà alcune poesie di Mary Shelley vissuta tra il 1797 e il 1851; il 7 dicembre sarà la volta di Maria Cassi che leggerà le alcune opere di Alda Merini (1931-2009); il 14 dicembre Letizia Fuochi leggerà invece le poesie di Alfonsina Storni (1892-1938) ed infine Daniela Morozzi il 18 gennaio leggerà le opere di Marina Cveteva (1892-1941).

Le letture saranno precedeute dalle conferenze.

“Vogliamo parlare di poesia in modo semplice e diretto – dicono gli organizzatori Giacomo Trallori, Luigi Bicchi e Alessandra Bruscagli – non dare peso alla tecnica, ma prendendo come elemento principale le emozioni che le parole di queste poetesse evocano in ognuno di noi”.

L’ingresso è libero.