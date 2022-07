Ponte a Greve, entrano nel vivo i lavori per il nuovo svincolo di raccordo con il Viadotto dell’Indiano. Ecco come cambia la viabilità

FIRENZE – Entrano nel vivo i lavori per l’adeguamento della viabilità a Ponte a Greve nell’area del Viadotto dell’Indiano-via Baccio da Montelupo. Con ripercussioni anche per quanto riguarda la viabilità in entrata e uscita dalla Piana. Dopo alcune opere propedeutiche realizzate nelle scorse settimane, da domani, giovedì 21 luglio, prenderanno il via le lavorazioni più impattanti dal punto di vista della circolazione che consistono nella costruzione del nuovo rilevato stradale per l’ampliamento della carreggiata. Dal punto di vista della mobilità dalle 10 di giovedì sarà chiuso l’accesso al Viadotto dell’Indiano per i veicoli provenienti da via Baccio da Montelupo sia dal lato Casellina/via di Ugnano sia dal lato di via della Casella.

Su via Baccio da Montelupo saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta; restringimenti anche sul Viadotto dell’Indiano (a cavallo dell’incrocio con via Baccio da Montelupo) e divieti di sosta in via della Casella. Sarà realizzata una corsia di canalizzazione in uscita dal viadotto per l’immissione in via Baccio da Montelupo esclusivamente in direzione di Casellina-Scandicci. Gli itinerari alternativi per i veicoli provenienti da via Baccio da Montelupo e diretti sul Viadotto dell’Indiano e sulla Fi-Pi-Li, che saranno indicati dalla segnaletica, sono da via della Casella-via del Cavallaccio-via Simone Martini e da via Empoli-viale Piombino-viale Etruria. Per il Viadotto dell’Indiano anche da via Livorno-via Simone Martini. Questa lavorazione proseguirà fino alla fine di settembre per poi continuare con le altre fasi dell’intervento.

Il progetto complessivo prevede la riconfigurazione del nodo di Ponte a Greve e dello svincolo di raccordo tra Fi-Pi-Li-Viadotto dell’Indiano-via Baccio da Montelupo oltre a un nuovo collegamento viario tra via Pisana e la stessa via Baccio da Montelupo. Il primo lotto, attualmente in corso, si caratterizza per la realizzazione di una rotatoria in via Baccio da Montelupo all’incrocio con il raccordo con il Viadotto dell’Indiano che andrà a sostituire l’attuale intersezione con isole spartitraffico, con benefici sulla circolazione. Nello stesso intervento è previsto anche l’allargamento della sezione stradale dello svincolo con il Viadotto dell’Indiano nel tratto compreso tra la rampa in discesa proveniente da Pisa/Livorno della Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li e la rampa in sottopasso con inversione a U per il raccordo con il parcheggio del Lotto 0: in tale maniera i veicoli diretti verso Peretola non risentiranno più di quelli in coda verso la zona di Ponte a Greve. Nel secondo lotto del progetto è prevista la realizzazione della rotatoria tra via Baccio da Montelupo e via di Ugnano, in luogo dell’attuale semaforo e la realizzazione di una nuova rotatoria di connessione tra via Baccio da Montelupo e via Pisana/via Frazzi verso il Comune di Scandicci (previo spostamento di un traliccio dell’alta tensione elettrica).