Ponte al Molino: a maggio aprirà il cantiere

CALENZANO – Aprirà a maggio il cantiere per la ricostruzione del ponte del Molino chiuso al traffico dallo scorso ano risultato instabile dopo i controlli da parte del Comune su tutti i ponti e le passerelle pubbliche. La gara di aggiudicazione dei lavori è avvenuta questa mattina. L’aggiudicazione provvisoria è andata ad un raggruppamento di imprese, che ha avuto il punteggio tecnico più alto, per le migliorie proposte per la demolizioine e ricostruzione del ponte e per la riduzione dei tempi di lavoro, oltre a un ribasso della base d’asta del 10,27%. Si provvederà ora con l’aggiudicazione definitiva e poi, trascorsi i tempi di legge, con la firma del contratto e la consegna dei lavori, che dovrebbe avvenire tra poco più di un mese.

“Sappiamo che la chiusura del ponte ha creato e sta creando dei disagi – ha detto il Vicesindaco Alberto Giusti – ma vista l’usura del cemento era assolutamente necessaria per garantire l’incolumità dei cittadini. L’Amministrazione si è attivata fin da subito per ridurre al minimo tempi e difficoltà, nonostante i problemi creati dalla pandemia in corso. Abbiamo previsto una viabilità alternativa e posizionato una passerella pedonale. Ora siamo in dirittura d’arrivo per la costruzione di un nuovo ponte, sicuro e dotato di pista ciclopedonale”.

Il progetto prevede il rifacimento completo dell’attraversamento fluviale. La passerella pedonale rimarrà fino all’effettiva demolizione del vecchio ponte. Sarà mantenuta una sola corsia per le auto, a causa del poco spazio di manovra dalla parte del Molino, ma sarà affiancata da una corsia ciclopedonale, collegata alla pista di via di Pagnelle.