Ponte al Molino, in arrivo il semaforo per il “ritorno” del doppio senso di marcia

POGGIO A CAIANO – L’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri, insieme a tecnici della ditta incaricata, si è recato sul ponte al Molino per un sopralluogo per prendere accordi circa l’installazione, a breve, dell’impianto semaforico in vista del ripristino a doppio senso di quel tratto viario. La Provincia (che ha competenza su quell’arteria viaria), mesi fa, ha dato il nulla osta alla richiesta del Comune di Poggio a Caiano per il ritorno, appunto, del doppio senso di marcia sulla strada provinciale 8 a ponte al Mulino, al confine con il Comune di Prato. Il ripristino del doppio senso di marcia prevede il divieto di transito ad autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, esclusi i mezzi di soccorso, i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e i mezzi di pubblica utilità fino ad un carico massimo di 26 tonnellate. Al passaggio di questi mezzi la viabilità sul ponte al Mulino sarà regolata con senso unico alternato attraverso l’attivazione di un nuovo semaforo. “In seguito al ripristino del doppio senso di marcia verrà anche rivista la viabilità di via Pratese per l’entrata e l’uscita del nuovo parcheggio nell’area ex Isidoro i cui lavori sono in corso – spiega l’assessore Mastropieri – e la rotonda, come prevista dal progetto originario, è stata modificata con una variante in corso d’opera, necessaria per adeguarsi alla nuova viabilità. Questione di poco tempo e sarà installato il semaforo e il ponte al Molino tornerà a doppio senso di marcia, accorciando i tempi di percorrenza per chi da Poggio a Caiano deve recarsi a Prato”.