Ponte del Molino: il vicesindaco Giusti in visita all’officina dove si costruisce la struttura in acciaio

CALENZANO – Si sta concludendo la realizzazione di pezzi per il nuovo ponte del Molino. Si tratta di tramezzi e delle passerelle laterali che saranno poi portati sul posto e riassemblati. Ieri 8 novembre, il vicesindaco Alberto Giusti e i tecnici comunali sono stati ieri in visita all’officina in cui si sta costruendo la struttura in acciaio del nuovo ponte del Molino, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.

“I lavori di carpenteria metallica sono a buon punto – ha commentato il Vicesindaco -. La struttura in acciaio è quasi conclusa e oggi iniziano i lavori sul posto per la realizzazione delle spalle, dopo la demolizione della scorsa settimana. A inizio dicembre sarà portata la struttura e assemblata, con l’obiettivo di varare il nuovo ponte nel corso del mese. Abbiamo concordato con le imprese l’apertura, il prima possibile, del passaggio pedonale, per consentire l’attraversamento in sicurezza mentre proseguiranno i lavori di completamento della strada e dei sottoservizi”.