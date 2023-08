Ponte di Ferragosto: le forze di polizia intensificano i controlli in città e nell’hinterland

FIRENZE – Partito il tanto atteso ponte di Ferragosto, durante il quale la maggior parte dei fiorentini raggiungeranno le mete estive. A sorvegliare la città h24 resteranno tutte le forze di polizia cittadine. Durante quest’ultima settimana, durante la quale è stato effettuato anche un importante intervento in uno stabile da tempo occupato abusivamente nel quartiere di Rifredi, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale e Ispettorato del lavoro hanno dato il via a specifici servizi straordinari interforze, per rispondere sempre anche ad eventuali criticità emerse di volta in volta durante i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduti nel capoluogo toscano dal Prefetto Francesca Ferrandino.

L’attività, predisposta e coordinata dal Questore Maurizio Auriemma, è stata finalizzata a garantire la buona “movida”, la sicurezza dei viaggiatori – anche con la sempre incisiva attività della Polizia Stradale per quanto riguarda gli spostamenti su gomma e della Polfer, con le cosiddette operazioni “Alto Impatto”, per quelli invece su rotaie -, nonché la prevenzione dei reati predatori. Oltre 300 le persone identificate negli ultimi cinque giorni durante i quali non poteva mancare il contrasto agli stupefacenti che ha visto le unità cinofile antidroga scovare quasi due etti di sostanze illecite, nascoste per lo più tra la vegetazione del parco delle Cascine.

Durante i controlli in strada, per quanto riguarda le verifiche ai conducenti dei mezzi di trasporto al fine di assicurare la sicurezza a tutti i viaggiatori, nei giorni scorsi agenti e militari hanno anche scoperto degli automobilisti e soprattutto dei motociclisti indisciplinati. A Sesto Fiorentino una donna è stata trovata alla guida di uno scoter con un tasso alcolemico superiore di quasi quattro volte il limite consentito. Sempre nell’hinterland, le volanti dei commissariati hanno fermato, in circostanze diverse, due scooteristi che viaggiavano senza casco. Si tratta di fiorentini di 45 e 80 anni. Entrambi si sarebbero giustificati dicendo che tanto si trattava di un breve percorso vicino casa.

Sul fronte degli spostamenti su rotaie, in occasione del ponte di Ferragosto, il Compartimento Polfer Toscana ha invece coordinato ieri, sia nel capoluogo che nelle altre province della regione, l’operazione “Stazioni Sicure”. Sono 1.180 le persone controllate, 2 quelle denunciate, 3 le sanzioni amministrative elevate dagli agenti, 2 i depositi bagagli controllati e 71 i veri e propri bagagli ispezionati anche con le unità cinofile. L’attività è stata organizzata dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono utilizzando il mezzo ferroviario mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo in ben 35 scali ferroviari. Per quanto riguarda i controlli nelle stazioni fiorentine, il Questore della provincia di Firenze ha predisposto, come consueto, l’impiego di tutte le forze di polizie che, coordinandosi con la Polfer di Santa Maria Novella, curano invece la sicurezza nelle aree esterne alle principali stazioni ferroviarie del capoluogo toscano.