Ponte sull’Arno chiuso per una fuga di gas, Fratelli d’Italia: “Un’altra giornata da incubo, mancano le infrastrutture”

LASTRA A SIGNA – “Per la seconda volta in pochi mesi una fuga di gas blocca la viabilità sulla piana fiorentina tra Lastra a Signa e Signa, mandando in tilt il traffico. Un’altra mattinata da incubo per tanti cittadini che devono raggiungere il posto di lavoro. Francamente siamo stanchi di queste situazioni in una zona in […]

LASTRA A SIGNA – “Per la seconda volta in pochi mesi una fuga di gas blocca la viabilità sulla piana fiorentina tra Lastra a Signa e Signa, mandando in tilt il traffico. Un’altra mattinata da incubo per tanti cittadini che devono raggiungere il posto di lavoro. Francamente siamo stanchi di queste situazioni in una zona in cui, già in periodi ordinari, il traffico è perennemente intasato”: la presa di posizione è di Fabio Casini e Claudio Gemelli, rispettivamente portavoce comunale e consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia.

“Ciò – aggiungono – dimostra l’assenza di infrastrutture degne per il territorio della Piana e di una mancanza di progettualità in questo campo. Da anni, infatti, si aspetta il nuovo ponte il cui progetto risulta ancora fermo in Regione. Emerge sempre più forte la necessità di infrastrutture che però siano in armonia con il territorio e superino le criticità ambientali e di collegamento con le arterie viarie principali di Signa (l’Indicatore per esempio) che il progetto del nuovo ponte presenta, dato che di fatto il traffico andrà a interessare la viabilità comunale. A tutto questo si aggiungono anche i disagi per i lavori per la rampa sul ponte a Signa, dal lato di Lastra a Signa, che, a quanto ci viene riferito, hanno presentato alcune criticità”.