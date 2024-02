Pontormo, da Palazzo Pretorio massima disponibilità: “Rispettiamo la scelta della proprietà”

PRATO – Il Comune di Prato – tramite il Museo di Palazzo Pretorio – è stato a disposizione, si legge in una nota, “di una soluzione che consentisse la permanenza dell’Opera – anzi, delle sette opere – sul territorio, nelle migliori condizioni di fruibilità ma soprattutto nelle migliori condizioni di tutela possibili. La legittima scelta della proprietà, validata dagli organi di tutela, ha individuato una collocazione alternativa, che disarticola il corpus delle opere ma non intacca il valore di quel Patrimonio che appartiene – tramite la diocesi di Pistoia – a tutta la collettività. Come avremmo auspicato nel caso in cui l’opera fosse venuta a Palazzo Pretorio, ci auguriamo che il Ministro Sangiuliano sia presente in occasione del trasferimento della Visitazione alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, sarebbe l’occasione anche per visitare Prato ed i suoi musei. Auguriamo buon lavoro al direttore del Polo Museale Toscano, Stefano Casciu, e al sindaco Palandri, ai quali rinnoviamo la disponibilità a collaborare per una valorizzazione ancora più integrata del nostro straordinario patrimonio culturale”.