Pop d’arte podcast è il nuovo progetto del Teatro Popolare

LASTRA A SIGNA – Si chiama POP d’arte il nuovo progetto di produzione di opere sonore del Teatro Popolare d’arte. L’idea, si legge in una nota del Teatro, nasce dal “bisogno di raccontare storie e fornire strumenti di lettura del mondo”. Ed ecco che il POP del teatro si inserisce nella stagione teatrale “Ci ragiono… E canto” proprio con lo scopo di ridare valore e potenza alle parole.

Da oggi 7 dicembre prende il via il canale spreaker del teatro con la pubblicazione del podcast di Previsioni del tempo, spettacolo andato in scena a ottobre e che già si presentava come un radiodramma e andrà avanti per tutto dicembre ogni lunedì alle 16. Saranno presenti lavori inediti creati appositamente e riadattamenti di opere messe in scena, approfondimenti e esperimenti sonori in collegamento con la Scuola delle Arti.