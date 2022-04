“Portiamo i tulipani anche a Campi Bisenzio”: l’appello di Gandola (FI) a sostegno del progetto “Wander and Pick”

CAMPI BISENZIO – “Dopo l’”invasione” di oltre 200.000 tulipani a Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa, l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio si attivi per consentire l’estensione anche a Campi del progetto “Wander and Pick” con la piantumazione di migliaia di tulipani per arricchire uno spazio urbano del territorio campigiano. Abbiamo bisogno di farci contagiare […]

CAMPI BISENZIO – “Dopo l'”invasione” di oltre 200.000 tulipani a Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa, l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio si attivi per consentire l’estensione anche a Campi del progetto “Wander and Pick” con la piantumazione di migliaia di tulipani per arricchire uno spazio urbano del territorio campigiano. Abbiamo bisogno di farci contagiare dalla bellezza per rimuovere il degrado e l’abbandono urbano fin troppo diffuso”. È questa la richiesta, formalizzata in una mozione, presentata da Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia che spiega: “Ormai da anni opera sul territorio metropolitano l’associazione “Pacme Ong Firenze – Le tribù della Terra”, un’associazione privata, di ricerca e sviluppo che agisce come intermediario scientifico e culturale di promozione della innovazione sostenibile e della creatività artistica e culturale”.

“La sua dedizione – aggiunge – è rivolta al trasferimento delle conoscenze più avanzate al fine di garantire un’ampia divulgazione formativa e diffusione trandisciplinare sia della ricerca scientifica che della cultura artistica, unendo creatività e ricerca interdisciplinare tra soggetti pubblici e privati e da anni promuove il progetto “Wander and Pick” per consentire il miglioramento della qualità dei luoghi pubblici, la tutela della biodiversità e la promozione di una cultura incentrata sul rispetto dell’ambiente con la fornitura gratuita di migliaia di bulbi appartenenti a circa 45 specie diverse di tulipano. Negli ultimi anni hanno già aderito al progetto il Comune di Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa consentendo la nascita di giardini diffusi dove osservare i tulipani”.

“Il progetto – conclude Gandola – vuole arricchire da un punto di vista ambientale e paesaggistico gli spazi verdi urbani e laddove è stato sviluppato ha ottenuto un grandissimo apprezzamento da parte dei cittadini che hanno potuto riscoprire aree verdi del territorio ed ammirare le migliaia di tulipani messi a dimora. Per questo, con la mozione in discussione durante il Consiglio comunale di domani, chiederemo che il Comune si attivi per consentire anche a Campi di poter godere della bellezza di migliaia di tulipani”.