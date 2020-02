Porto delle Storie: ripartono i “Match di scrittura creativa”

CAMPI BISENZIO – Venerdì 21 Febbraio inizia la quarta edizione di “Scritte da orbi: il primo torneo per lottatori da divano”. In altre parole un match di scrittura in cui due squadre di 5-6 persone si sfidano a suon di storie. Il gioco si divide in 10 round, di 3 minuti ciascuno, all’inizio dei quali si fornisce una “regola di scrittura” (per esempio un luogo, un personaggio, uno stile e un oggetto). Il tema della serata cambia a ogni incontro. Ogni squadra sceglie un protagonista ed è chiamata a sviluppare una storia seguendo il tema della serata e le varie regole di scrittura. Le squadre devono cercare di dare un filo logico legando le diverse sequenze. Alla fine di ogni round il capitano della squadra rilegge a voce alta l’elaborato scritto e la giuria (il pubblico) vota il brano preferito. Da quest’anno il pubblico-giuria avrà un ruolo ancora più decisivo, dovendo proporre le regole di scrittura all’inizio di ogni round. Alla fine di ogni serata, ci saranno premi per ogni componente della squadra vincitrice; che poi proseguirà a scontrarsi con altre squadre fino alla finale che si terrà nel mese di maggio. “Stiamo raccogliendo le adesioni delle squadre – spiegano dal Porto delle Storie – che vogliono partecipare. Se anche tu sei interessato/a a proporre una squadra tua (con un nome di battaglia scelto da voi e composta da un minimo di 4 persone) o vuoi partecipare, ma sei da solo/a e non sai come fare, non hai che da contattarci. Per questioni organizzative, il termine ultimo per iscriversi è sabato 29 febbraio”. Queste le date previste in cui si terrà il torneo, il gioco inizierà alle 21.30 preceduto da un apericena a partire dalle 19.30 (al costo di 8 euro per i soci oppure a 15 euro compreso la tessera): venerdì 21 febbraio, venerdì 20 marzo, venerdì 3 aprile, venerdì 8 maggio (finale). Per info e contatti: Dea Capisani (347/6241767) o Francesca Banchelli (333/6466777).