Posa della fibra ottica: modifiche alla viabilità in via Calcinaia e via Meucci da lunedì 28 febbraio all’11 marzo

LASTRA A SIGNA – Modifiche alla circolazione stradale in via Calcinaia e via Meucci a partire da lunedì 28 febbraio per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa di nuove infrastrutture in fibra ottica FTTH. In particolare in via Calcinaia nel tratto dall’incrocio con via De Sanctis all’incrocio con il tratto privato della medesima via sarà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo in orario 9 – 18. In via Meucci l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata da ambo i lati e restringimento di carreggiata sarà da lunedì 28 febbraio a venerdì 11 marzo in orario 8 – 18.