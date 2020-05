Poste Italiane, apertura degli uffici di Calenzano

CALENZANO – Apertura con nuovo orario per gli uffici postali di Calenzano. L’ufficio postale di via Cesare Battisti, 50, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,20 alle ore 19,05 (il sabato chiude alle 12,35), quello di via del Gufo, 10 a Settimello, dal lunedì al sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,35 (il sabato chiude alle 12,35)

Poste Italiane segnala che è stata stipulata una convenzione con l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati ultra 75enni che riscuotono normalmente la pensione in contanti presso gli uffici postali potranno delegare il comando dei Carabinieri al ritiro ed alla consegna a domicilio della stessa pensione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Per info contattare il comando tel. 055 8879029.

Sul sito www.poste.it sono riportati in modo costante tutti gli aggiornamenti sulla situazione nonché sulle misure assunte, la loro eventuale modifica e/o revoca.