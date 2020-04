Poste Italiane. Dal 14 aprile operativi 29 uffici postali della provincia

CAMPI BISENZIO – Dal 14 aprile, tornano pienamente operativi 29 Uffici Postali della provincia di Firenze, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Firenze, si legge in una nota di Poste Italiane, è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.